مرمياً بين القمامة ….العثور على طفل رضيع بريف دمشق

تم العثور على طفل يبلغ عمره نحو الـ 30 أسبوعاً مرمياً بين القمامة في مدينة النبك بريف دمشق.

وذكر مصدر في مشفى القلمون بالنبك أن مرافقات إحدى المرضى مع أحد عمال النظافة أثناء قيامه بجمع القمامة، عثرا عند الساعة السادسة صباحاً على طفل رضيع موضوعاً ضمن كيس أسود، مضيفاً أن إدارة المستشفى عند العثور على الطفل قامت على الفور بإخبار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار المصدر إلى أن الطفل يتلقى العناية والرعاية اللازمة في المستشفى من قِبل كوادر وممرضين ومقيمين في قسم الحواضن والأطفال الذين يتابعون حالته الصحية وحالياً حالته الصحية جيدة.

في حين أشار مصدر آخر بالمشفى أنه سيتم تسليم الطفل إلى جمعية “لحن الحياة” لحين السؤال عنه من قبل ذويه أو معارفه