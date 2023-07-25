12 حريق في محافظة اللاذقية

بيّن قائد فوج إطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر ، أنه تم إخماد 12 حريق خلال الساعات الـ48 الماضية، معظمها نشبت بمساحات من الأعشاب والقصب في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأشار جعفر إلى تسجيل حريق اندلع في سيارة بحي بسنادا وتم اخماده دون تسجيل إصابات بشرية، إضافة إلى إخماد حريق أسلاك كهربائية في مشروع الصليبة، وحريق خزان كهربائي في منطقة المشاحير.

وشدد جعفر على التعامل بالسرعة القصوى مع أي بلاغ عن حريق للسيطرة عليه ومنع امتداده وتقليل الأضرار قدر الإمكان خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستوى الرطوبة خلال الفترة الحالية.

الوطن