25-07-2023
المركزي السوري يرفع سعر صرف الـ 100 دولار على الحدود
أصدر مصرف سوريا المركزي نشرة المصارف والصرافة اليوم التي تضمنت سعر صرف الدولار إلى 8542 ليرة سورية، بعد 6532 ليرة للدولار.
وحدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ8542 ليرة سورية للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 9502.98 ليرة لليورو الواحد، وذلك وفقا لنشرة المصارف الصادرة اليوم حسب ما نقلته وكالة سانا السورية.
وكان مصرف سورية المركزي حدد في نشرة المصارف السابقة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6532 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 7081.99 ليرة لليورو الواحد.
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