جـثة في ميناء اللاذقية

25-07-2023

جـثة في ميناء اللاذقية

انتشلت فرق الدفاع المدني في محافظة اللاذقية جثة لرجل جثة رجل غريق في المينا اليوغوسلافية وفقاً لما أكده مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد.جلال داؤود ويتم الكشف في المشفى الوطني عن سبب الوفاة.

وبيّن داؤود أنه تم إبلاغ المديرية من قبل عمليات الموانئ بوجود جثة بالمينا وتحركت فرق الانقاذ والغطس من الدفاع المدني الى الموقع وتم انتشال الجثة وتبين أنه رجل (ب، د) مواليد ١٩٨٤، وتم إخراجه من قبل فريق الغطس للدفاع المدني ونقله إلى المشفى الوطني لعرضه على الطبيب الشرع

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