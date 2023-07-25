جـثة في ميناء اللاذقية

انتشلت فرق الدفاع المدني في محافظة اللاذقية جثة لرجل جثة رجل غريق في المينا اليوغوسلافية وفقاً لما أكده مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد.جلال داؤود ويتم الكشف في المشفى الوطني عن سبب الوفاة.

وبيّن داؤود أنه تم إبلاغ المديرية من قبل عمليات الموانئ بوجود جثة بالمينا وتحركت فرق الانقاذ والغطس من الدفاع المدني الى الموقع وتم انتشال الجثة وتبين أنه رجل (ب، د) مواليد ١٩٨٤، وتم إخراجه من قبل فريق الغطس للدفاع المدني ونقله إلى المشفى الوطني لعرضه على الطبيب الشرع