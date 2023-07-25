قتيل وجرحى في اشتباكات بمدينة جرمانا بريف دمشق

نقلت عدة مواقع إخبارية أنباءً عن اشتباكات قد شهدتها مدينة جرمانا بريف دمشق مساء أمس ، ما أدى إلى إصابات بشرية وخسائر مادية، وذلك على خلفية مشاجرة بين مجموعتي شبّان وورود أنباء عن وفاة شاب على إثرها.

ووفقاً لمصادر أهلية في المدينة فقد بدأ التوتر أول أمس السبت، إثر إصابة الشاب أسامة الحلبي من أهالي مدينة جرمانا بطلق ناري طائش، أثناء محاولته فض مشاجرة بين مجموعة شبان من أهالي مخيم جرمانا، قرب مغسل الخواجة في حي كرم صمادي ، نقل على إثرها إلى مشفى تشرين في دمشق، وكانت حالته شبه مستقرة، لكن إصابته سبّبت حالة غضب في أوساط أقاربه وأصدقائه من أهالي جرمانا.

كما انتشر مساء الأحد خبر وفاته، لكن الحلبي لم يفارق الحياة، وفق ما أكد العديد من أهالي جرمانا.

كل ذلك، ساهم في تأجيج حالة التوتر، حيث هاجم عشرات الشبان من مدينة جرمانا، محلات تجارية تعود لأقارب مطلق النار في حي كرم الصمادي ومخيم جرمانا، وحصلت أعمال عنف واشتباكات بالأسلحة البيضاء والعصي، تخللها إطلاق نار كثيف، بالتزامن مع انتشار الخبر الكاذب عن وفاة أسامة الحلبي.

وتسببت أحداث العنف بإصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة، مع تسجيل أضرار مادية في المحلات التجارية والدراجات النارية والسيارات مع إغلاق للطرقات ووصول دوريات أمنية وبعض المشايخ في جرمانا لفض الخلاف الحاصل.