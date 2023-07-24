إيطاليا.. حرائق في كالابريا وانقطاع للكهرباء في صقلية

تشهد منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا حرائق ضارية، فيما تعاني جزيرة صقلية من انقطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة مجددا خلال موجة حارة في أنحاء أوروبا.

وقالت وكالة الحماية المدنية في صقلية إن درجة الحرارة في بعض مناطق شرق الجزيرة ارتفعت إلى 47 درجة مئوية الأحد، أي قرب أعلى مستوى قياسي أوروبي بلغ 48.8 درجة مئوية قبل عامين. وعانت بعض المناطق القريبة من مدينة كاتانيا في الشرق من انقطاع الكهرباء الذي عزاه مسؤولون إلى الحرارة.

وشبت النيران في غابات ونباتات في أجزاء مختلفة من كالابريا بعد ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الماضي، ما دفع السلطات لاستدعاء فرق إطفاء إضافية من منطقتي كامبانيا ولاتسيو، وكذلك من مدينة ميسينا في صقلية.

وتضرب موجة حارة جنوب أوروبا خلال ذروة موسم السياحة الصيفي، متجاوزة الأرقام القياسية، بما في ذلك في روما، وجلبت تحذيرات بشأن زيادة مخاطر الوفيات. وتعتبر إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررا بتغير المناخ، حيث تعرضت لفيضانات مميتة في أيار/ مايو.