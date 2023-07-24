بوتين يفضح صفقات الحبوب

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن صفقة الحبوب استخدمت بلا خجل لإثراء الشركات الأمريكية والأوروبية، وأكد أن روسيا مستعدة لتعويض الحبوب الأوكرانية مجانًا أو على أساس تجاري.

وقال الرئيس الروسي، في مقال نشر على الموقع الرسمي للكرملين عشية "منتدى روسيا - أفريقيا"، إنه لم يتم الوفاء بأيٍّ من شروط صفقة الحبوب المتعلقة برفع العقوبات عن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

وأشار بوتين إلى أن صفقة الحبوب التي "عُرضت في الغرب علانية على أنها مظهر من مظاهر رعايتهم ودعمهم لأفريقيا، استخدمت في الواقع، بلا خجل، فقط لإثراء الشركات الأمريكية والأوروبية الكبيرة التي كانت تصدر الحبوب من أوكرانيا وتعيد بيعها".

وقال: "لم يتم الوفاء بأيٍّ من شروط "الصفقة" فيما يتعلق برفع العقوبات عن الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة إلى الأسواق العالمية. علاوة على ذلك، حتى نقل الأسمدة المعدنية من جانبنا إلى المحتاجين، من أفقر البلدان تتم عرقلته دون مبرر.

وأضاف: ​​من بين 262 ألف طن من المنتجات المحجوزة في الموانئ الأوروبية، تم إرسال دفعتين فقط: 20 ألف طن إلى ملاوي و34 ألف طن إلى كينيا".

وأشار بوتين إلى أن الباقي لا يزال في أيدي "عديمي الضمير" من الأوروبيين. وشدد على أن "هذا على الرغم من حقيقة أننا نتحدث عن عمل إنساني بحت، لا ينبغي فرض عقوبات عليه من حيث المبدأ".

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه خلال عام صفقة الحبوب، تم تصدير 32.8 مليون طن من البضائع من أوكرانيا، ذهب 70% منها إلى دول ذات دخل جيد، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بينما شكلت حصة دول مثل إثيوبيا والسودان والصومال، وكذلك اليمن وأفغانستان، أقل من 3% من الحجم الإجمالي - أقل من مليون طن".

وخلص بوتين إلى أنه "بالنظر إلى كل هذه الحقائق، فإن استمرار صفقة الحبوب التي لا تبرر غرضها الإنساني فقد معناه. لقد اعترضنا على تمديد إضافي لـ"الصفقة"، ومنذ الـ18 من تموز/ يوليو، تم الانتهاء من تنفيذها."

وقال: "أريد أن أؤكد أن بلدنا قادر على تعويض الحبوب الأوكرانية على أساس تجاري أو دون مقابل، خاصة أننا نتوقع مرة أخرى محصولًا قياسيًّا هذا العام".

وكالات