اللباس في جامعة دمشق يثير الجدل بعد 4 سنوات على القرار

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول قرار اللباس في جامعة دمشق الذي يقضي بضرورة التزام الطلاب وموظفي جامعة دمشق بالتزام اللباس اللائق. الذي يعكس الصور الإيجابية للجامعة وعدم ارتداء الملابس غير اللائقة وفق ما تداولته مواقع التواصل.

القرار المتداول ليس جديداً وإنما يعود لعام 2019 حيث أصدر رئيس جامعة دمشق آنذاك محمد ماهر قباقيبي بمنع دخول أي طالب يرتدي “لباساً لايليق بطلاب الجامعة”. وحدد القرار عدد من الألبسة منها “النقاب” و”الشورت” و”اللباس الرياضي” و”الجلابية” وغيرها.

القرار اعتبر عدد من الألبسة غير لائقة بالدخول إلى الحرم الجامعي ضارباً بعرض الحائط خصوصية الطلاب واعتباراتهم الشخصية في اللباس.



وعلق جورج: «خلصت كل مشاكل الجامعه ولاحقين اللباس». بينما أشار حيدر في تعليقه «اللباس اللائق حقو هديك الحسبه وفهمكم كفايه».

ولفت غازي إلى غلاء أسعار الثياب التي هي بنظر الجامعة لائقة وعلق «الملابس اللائقة بدها دخل يليق بها». بينما اللباس الموحد هو مطلب رشا «علواه يفرضو لباس موحد بمواصفات معينة».

وأنتم برأيكم ما هي المعايير التي تعتبرونها لائقة في الملابس وتناسب الجامعة؟

سناك سوري