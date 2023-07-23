سوريون بعمر الشباب يودعون الحياة بالجلطات القلبية .. ما هي الأسباب؟

ازدادت نسبة الإصابة بالجلطات القلبية بين فئة الشباب في الآونة الأخيرة، والتي كانت في معظمها مميتة، ما أثار تساؤلات حول الأسباب.

وبين الدكتور نبوغ العوا، أن سبب انتشار الأزمات القلبية بين الشباب في الفترة الأخيرة انخفاض المناعة الذاتية نتيجة التوتر النفسي، والعادات غير الصحية مثل التدخين، الإرهاق في العمل، خاصة في الظروف الحالية والإمكانيات المادية المحدودة



ولفت العميد السابق لكلية الطب البشري في جامعة دمشق إلى أنّ احزن والكآبة تنقص المناعة وفق الإثباتات العلمية، وأضاف أنّ ثلاثة أرباع الشعب السوري مهموم، في ظل الأوضاع الحالية التي يعيشها، وبيّن العوا أنّ الجلطات المنتشرة بين فئة الشباب تحت سن الـ 50 سنة، تكون قاتلة، بسبب انسداد الشريان الأساسي الوحيد للقلب وعدم التمكن من إسعافه إلى المشفى وإنقاذه.. أمّا بخصوص الجلطات التي تصيب الأشخاص فوق 50 سنة، فتتواجد لديهم شرايين صغيرة، تساعد بتروية القلب عند انسداد الشريان الأساسي، إلى حين إسعافه إلى المشفى وتلقي العلاج.

ونفى الدكتور العوا، أن يكون لفايروس كورونا علاقة مباشرة بحدوث الجلطات، وإنما كان لها تأثير لحظي حين الإصابة الفايروس، منوهاً بأنّ المناعة تتجدد بالغذاء والفيتامينات والشمس وغير ذلك.

من جانبه، قال المختص بأمراض القلب والأوعية الدكتور نجاح جميل مرعي إنه لا يجب إنكار أن العامل الوراثي هو السبب الأهم لاحتشاء العضلة القلبية، لكن ازدياد هذه الحالات في الفترة الأخيرة يرجع للحالة النفسية والتوتر والإرهاق لدى الشباب، والذي يؤدي لتشنج الشرايين الإكليلية المغذية لعضلة القلب، مشيراً إلى أن هذه الشرايين تكون لدى الشباب لينة ومرنة وبذلك عرضة للتشنج بشكل أكبر مقارنة مع كبار السن، ولكن هذا لاينفي وجود عوامل عديدة مساهمة مثل الداء السكري وارتفاع الشحوم والضغط

وأضاف الإخصائي أنه إلى جانب اعتلالات العضلة القلبية الضخامي والتوسعي، والتي تعتبر من أهم أسباب توقف القلب المفاجئ خاصة أثناء الجهد، هناك بعض أنواع الأدوية تؤدي لارتفاع الكاتيكولامينات و الادرينالين والنورادينالين، والتي يمكن أن تؤدي لتضيق وتشنج بالشرايين الاكليلية مما ينتج عنه توقف قلب مفاجئ

وأوضح أنّ أعراض الاحتشاء تتمثل على شكل ألم صدري شديد ضاغط وحارق وينتشر للفك والعنق مع تعرق بارد وضيق نفس، ومن الممكن أن يسبب موت مفاجئ نتيجة اللانظمية القلبية مثل رجفان بطيني أو تسرع بطيني، وينصح مرعي بالتوجه إلى المشفى عند الشعور بأي ألم صدري مع تناول الأسبرين بشكل مضغ إلى حين الوصول للمشفى



ومن جانبه، كشف رئيس هيئة الطب الشرعي في سورية، الدكتور زاهر حجو، عن عدم توفر إحصائيات دقيقة لدينا، كون لا تُعرض جميع الحالات على الطب الشرعي، أي تكون بإشراف أطباء، باستثناء وجود حالة مشتبه بها، حينها يتم مراجعتها من قبل الطبيب الشرعي.



تلفزيون الخبر