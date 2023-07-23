قبرص تعلن زيادة تدفق السوريين لأراضيها

أعلنت وزارة الداخلية القبرصية عن تزايد أعداد المهاجرين السوريين إلى جزرها، تزامناً مع وصول 120 سورياً خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الوزارة إن هناك تغييرات حديثة في أساليب نقل المهاجرين، مما أثر على عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون عن طريق البحر، مشيرة إلى تزايد أعداد السوريين الواصلين.

وأضافت وزارة الداخلية أن السلطات تبذل جهوداً على المستويين السياسي والدبلوماسي من أجل إدارة الهجرة المتزايدة، وخاصة من سورية.

وبحسب موقع “قبرص تايمز”، وصل خلال الأيام الماضية، أكثر من 120 مهاجراً إلى جزر قبرص كانوا على متن قاربين، تم رصدهم وهم يبحرون قبالة جزيرة كاب غريكو، مشيراً إلى أن المعلومات أكدت مغادرة القاربين من سورية.

وأكد موقع ” sigmalive” القبرصي، مشاهدة قارب خشبي مساء الأربعاء الماضي، وعلى متنه 95 مهاجراً على بعد 23 ميلاً بحرياً جنوب شرق كابو غريكو، ليرصد بعد فترة وجيزة قاربا آخراً، لى بعد 16 ميلاً بحرياً، وعلى متنه 18 مهاجراً.

ولفت الموقع إلى نقل القاربين إلى ميناء “لارنكا” وعلى متنهما ما مجموعه 113 مهاجراً، من بينهم 78 رجلاً وتسع نساء و26 طفلاً، فيما اعتقلت السلطات أربعة أشخاص يشتبه بأنهم المسؤولون عن عمليات التهريب.

تزامن ذلك، مع اجتماع وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي، الخميس الفائت، لبحث أزمة الهجرة إلى جانب الإجراءات المتعلقة باللجوء.

وعلى مدى الأشهر الماضية كانت عمليات تهريب البشر قد تصاعدت من محافظة طرطوس إلى قبرص عبر البحر المتوسط.

ودفع ما سبق السلطات القبرصية لإعلان حالة الطوارئ، قبل أكثر من عام.



وكالات