وزير النفط يدعو إلى زيادة انتاج الفوسفات ومراقبة المقالع ومكافحة الفساد بها
دعا وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور إلى ضرورة رفع الطاقة الإنتاجية والتسويقية لخامات الثروة المعدنية ولاسيما الفوسفات لتلبية عقود المقايضة والالتزام التام بالقوانين والانظمة الناظمة لعمل المؤسسة وتطوير التشريعات اللازمة لتحقيق القيمة المضافة من استثمار الثروة المعدنية وزيادة الصادرات بما يحقق ايرادات مالية لخزينة الدولة وتوفير القطع الاجنبي.
وشدد الوزير خلال اجتماع تتبع لخطة أعمال المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والشركة العامة للفوسفات والمناجم على مكافحة الفساد والحد من الهدر ومحاسبة المقصرين والمراقبة الدقيقة لعمل المقالع والمناجم واجراء الضبوط المقلعية بحق المخالفين بما يضبط عملية استثمارها ويؤدي الى عدم فوات المنفعة على الدولة.
واكد الدكتور قدور على اهمية الاستثمار الامثل للموارد البشرية والاستفادة منها في المواقع الانتاجية واعداد خطط للتدريب لرفغ كفاءة الكوادر البشرية فنيا واداريا.
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