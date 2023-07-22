القبض على سارقي الدراجات النـ.ارية في اللاذقية

نتيجة المتابعة والبحث عن المشبوهين وأرباب السوابق ومرتكبي جـ.رائم السرقة تمكنت دوريات قسم شرطة الشيخ ضاهر من إلقاء القبض على اثنين من أفراد عصـ.ابة تمتهن سرقة الدراجات النـ.ارية بعدة أحياء في مدينة اللاذقية وهما (وليم . ع) و(علاء . ح) ، وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب أكثر من عشرة حـ.وادث سرقة للدراجات النـ.ارية المركونة بالاشتراك مع أشخاص متوارين بأحياء (الصليبة - الزراعة - الكورنيش الجنوبي - الشيخ ضاهر - الريجة - الرمل الشمالي - المشروع السابع - السكن الشبابي) وبيع الدراجات النـ.ارية لعدة أشخاص وتقاسم ثمنها فيما بينهم.

تم إلقاء القبض على أحدهم وهو (جهاد . ف) الذي اعترف بشراء عدة دراجات مسروقة منهما وبيعها بقصد المنفعة المادية.

تم استرداد إحدى عشر دراجة نـ.ارية مسروقة وسيتم تسليمها لأصحابها وتقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً.

وزارة الداخلية