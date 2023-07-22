إنجاز علمي لملايين المصابين بارتفاع ضغط الدم قد يلغي الحاجة للأقراص اليومية
طوّرت شركة "ألنايلم" ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، عقاراً جديداً تحت اسم "زيلبيزيران" من المتوقع أن يُحدِث ثورة في مستقبل علاج ارتفاع ضغط الدم.
وتشير نتائج التجربة إلى أن حقنة واحدة فقط كل ستة أشهر يمكن أن تخفض مرض ضغط الدم المرتفع، ويعطى على شكل حقنة وليس على شكل حبوب.
وأجرى فريق البحث الدولي تجارب سريرية في عدة مناطق في المملكة المتحدة، وشملت 107 مرضى يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وأعطي 80 منهم حقنة واحدة من "زيلبيزيران" تحت الجلد، والباقي أعطي دواءً مختلفاً.
وبينت النتائج التحليلية أن المرضى الذين تلقوا الحقنة انخفض ضغط الدم العالي لديهم بشكل كبير واستمر على انخفاضه لمدة ستة أشهر. وحافظ المرضى الثمانون على ثبات انخفاض ضغط الدم على مدار 24 ساعة.
ويؤدّي التحكم في ضغط الدم إلى تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والوفاة المبكرة.
المصدر: بي بي سي عربي
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