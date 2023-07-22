أسطوانة الغاز التي يظهر فيها خلل في الصمام أو تسريب تستبدل من المعتمد على نفقة محروقات

أكد مدير عمليات الغاز في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” أن أي أسطوانة يظهر فيها خلل فني في الصمام أو تسريب ولو بسيط، على المواطن أن يعيدها إلى المعتمد نفسه وتستبدل مباشرة.

وأضاف إن شركة “محروقات” أخذت بالحسبان نسبة ٢% توالف في حال تبين أن في الأسطوانة خللاً فنياً، مؤكداً أن ذلك لا يرتب أي تكلفة على المواطن أو على المعتمد، وعلى الأخير أن يعيدها إلى الشركة.

وكانت قد وردت شكاوى مواطنين من ظهور خلل فني في الصمام لدى تركيب بعض أسطوانات الغاز في المنازل، مايشكل خطراً كبيراً ونشوب حرائق، خصوصاً إن كان اختبار جاهزية الأسطوانة يتم بواسطة “قداحة” أو عود ثقاب.

وهنا نكرر النصائح السابقة بأن يجري اختبار الأسطوانة بواسطة رغوة الصابون، فظهور الفقاعات دليل كافٍ على خلل في الصمام، وهو الاختبار الأكثر أماناً

تشرين