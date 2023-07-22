أردوغان يكشف عن عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن عملية عودتهم ما تزال مستمرة وفي تزايد.

وذكر أردوغان في تصريحاته: "يستمر العمل على بناء منازل من الطوب شمالي سوريا من أجل اللاجئين السوريين، وحالياً وصلنا إلى ما يتراوح بين 100 إلى 150 ألف منزل مصنوع من الطوب".

وذكر الرئيس التركي أنه مع استمرار بناء هذه المنازل، بدأ اللاجئون السوريون في العودة، وأن عدد العائدين من اللاجئين قد وصل لحوالي المليون، كما توقع أن يزداد هذا العدد مستقبلاً، خاصةً مع دعم قطر للمشروع الذي يتم إعداده شمالي سوريا.

وأكد الرئيس التركي أن هناك رغبة واضحة لدى السوريين في العودة إلى أراضيهم، قائلاً: "إن رغبة اللاجئين في العودة إلى أراضيهم واضحة جداً، إنهم يشتاقون للعودة إلى أرضهم".

وفي وقت سابق، أشار الرئيس التركي أردوغان إلى أن بلاده ستتخذ خطوات إضافية لمنع الهجرة غير النظامية، وأن المواطنين الأتراك سيشعرون بالتغييرات الواضحة في قضية المهاجرين غير الشرعيين خلال وقت قصير.

كما أعلن أردوغان خلال أيار/مايو الماضي في كلمة له بأنقرة نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن بدء عملية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم.