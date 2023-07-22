كيلو الحليب بـ 4500 ليرة  والجبنة 45 ألفاً ..زيادة  ساعات تقنين الكهرباء سبب إرتفاع الأسعار

يعاني قطاع إنتاج مشتقات الحليب في سوريا صعوبات عديدة اليوم، مما قد أدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع كبير في أسعار الالبان و الاجبان ليتراوح سعر كيلو اللبن بين 5300 ليرة حتى 5500 ليرة .

نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان بدمشق أحمد السواس، قال إن سعر كيلو الحليب 4500 ليرة، و اللبنة البلدية 19 ألف ليرة، ولبنة النشاء يتراوح سعرها بين 13 ألف وحتى 29 ألف ليرة وبلغ سعر كيلو الجبنة البلدية 24 ألف ليرة، وكيلو الجبنة الشلل يتراوح بين 40 ألف ليرة حتى 45 ألف ليرة، ومثلها الجبنة الحلوم.

وارجع في حديثه سبب ارتفاع الأسعار، لارتفاع سعر المادة الخام " الحليب"، الذي ارتفع بدوره بسبب الطلب الكبير عليه من قبل معامل البوظة، وتهريبه إلى لبنان بشكل كبير.



واشار السواس، إلى أن زيادة تقنين الكهرباء سبب آخر لارتفاع الأسعار، مطالبا بتحسين وضع التقنين بالنسبة للحرفيين ودعمهم بمادة المازوت.

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