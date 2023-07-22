أميركا تثير حفيظة الأتراك عبر نشر 2500 جندي في الشمال السوري

أثارت واشنطن حفيظة السلطات التركية عشية إعلانها العزم على نشر 2500 جندي في الشمال السوري ،إضافة إلى مجموعة من العتاد ،وذلك وفق ما تم نشره في صحيفة يني شفق التركية .

وكان مسؤول عسكري أمريكي أعلن مؤخرا عن وجود ما وصفه بمبادرة “روسية إيرانية” لطرد القوات الأمريكية المتمركزة في الشمال السوري.

في الوقت ذاته أشارت مصادر للصحيفة التركية إلى أن نشر 2500 جندي أمريكي في سوريا والعراق سيكون لمدة 9 أشهر على الأقل، والهدف الأساسي من وجود هذه القوات هو دعم المسلحين الأكراد، لا سيما (قوات سوريا الديمقراطية) المتحالفة مع (وحدات حماية الشعب) الكردية، وهي فرع من حزب العمال الكردستاني المصنف لدى أنقرة كـ (منظمة إرهابية).

وكانت تركيا تتهم المخابرات الأجنبية، ولا سيما الأمريكية، بدعم “العمال الكردستاني”، بينما تنفي واشنطن ذلك، وتقول إنها تدعم بشكل علني “قوات سوريا الديمقراطية” لمحاربة تنظيم داعش

وأشارت الصحيفة إلى أن “نشر هذه القوات يثير المخاوف في تركيا، بالنظر إلى التزام واشنطن الأخير بجهود مكافحة الإرهاب خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عقدت في ليتوانيا الأسبوع الماضي”.

وأضافت الصحيفة أن “خطط أمريكا لنشر قوات في سوريا تلقي بظلال من الشك حول الموقف الأمريكي من مكافحة الإرهاب، كما تثير تساؤلات حول التزامها تجاه الحلفاء”.

وكانت الولايات المتحدة أرسلت قبل أيام، الدفعة الثانية من منظومة صواريخ “هيمارس” إلى قاعدتها قرب حقل “العمر” النفطي شرقي مدينة دير الزور السورية، فيما نفت واشنطن أن تكون تلك الصواريخ متجهة إلى القوات الكردية في سوريا.