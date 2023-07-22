اختفاء 6 طلاب سوريين في موسكو!

اختفى 6 طلاب سوريين ، من العاصمة الروسية موسكو وذلك بعد أن وصلوا إليها مع مطلع الشهر الحالي للمشاركة في برنامج تعليمي (منحة تعلّم اللغة) ، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة تاس الروسية.

ورجحت الوكالة في تقريرها أن المفقودين قد استخدموا المنحة التعليمية للوصول إلى موسكو كنقطة عبور ومنها للهرب إلى دول أخرى.

في حين أعلن رئيس قسم الخارجية في معهد بوشكين الحكومي للغة الروسية، أن مجموعة من 16 سوريًا وصلت إلى موسكو في بداية شهر تموز الحالي، مشيراً إلى أنه في البداية حضر جميع الأجانب الدروس وعاشوا في سكن واحد.

وتابع المسؤول الروسي أنه في الآونة الأخيرة لوحظ اختفاء ستة مواطنين سوريين ولا أحد يعرف مكانهم، كما إن الاتصال بهم انقطع تماماً، لافتاً إلى أن أعمارهم تتراوح ما بين 24 عاماً و45 عاماً فيما لا يزال التحقيق جارياً حول الموضوع.