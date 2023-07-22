ناسا: شهر تموز الحالي هو الأكثر سخونة منذ مئات السنين

نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن كبير علماء المناخ في وكالة الفضاء “ناسا”، غافين شميدت، قوله، إن “شهر تموز/ يوليو عام 2023، سيكون على الأرجح الأكثر سخونة في العالم منذ مئات، إن لم يكن آلاف السنين”.

وأكد “شميدت” أنه “على الرغم من اختلاف نتائج المراصد قليلًا عن بعضها البعض، إلا أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واضح بشكل جلي وسينعكس على الأرجح في التقارير الشهرية الأكثر دقة التي تصدر عن الوكالات الأمريكية في وقت لاحق”.

وبين أن العالم يشهد تغييرات غير مسبوقة، فموجات الحر تجتاح الولايات المتحدة وأوروبا والصين وتحطم الأرقام القياسية، وباتت تؤثر على دول العالم يسارًا ويمينًا ووسطًا.

وأوضح أن هذه التأثيرات لا يمكن أن تعزى إلى ظاهرة النينو فقط، مشيرًا إلى أن “ما نراه هو سخونة شاملة، في كل مكان على الأغلب، لا سيما في المحيطات، ومنذ عدة أشهر شهدنا درجات حرارة لسطح البحر حطمت الأرقام القياسية، حتى خارج المناطق الاستوائية”.

ورجح العالم الأمريكي وفق الحسابات بأن يكون عام 2023 الأكثر سخونة على الإطلاق، لكنه توقع أن “يكون عام 2024 أكثر سخونة، لأننا سنبدأ مع ظاهرة النينو التي تتنامى الآن، وستبلغ ذروتها في نهاية هذا العام”.

وشهدت الكثير من دول العالم سواء في أوروبا أو أمريكا وكندا والصين موجات حارة غير مسبوقة، أدت إلى ارتفاع كبير على درجات الحرارة.

المصدر: صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية