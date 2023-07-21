كيلو الكرز يصل لـ 25 ألف.. موجة الحر ترفع أسعار الخضار والفواكه

أفاد رئيس لجنة سوق الهال في حمص محمد نزيه الحزام بأن الحركة الشرائية في سوق الهال ضعيفة ومتأثرة بعدة عوامل منها ارتفاع الأسعار اليومي التي تشهده باقي السلع.

وأضاف الحزام أن الكميات الواردة إلى سوق الهال في حمص انخفضت إلى 40 % بسبب موجة الحر وارتفاع أجور النقل، موضحاً أن أجرة سيارة نقل الخضار من المحافظات الأخرى إلى حمص تصل إلى مليون و300 ألف، مشيراً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أثرت بشكل مباشر على الكميات المنتجة من المزروعات وكذلك تلف الخضار والفواكه بوقت سريع.

وحول واقع أسعار جملة الخضار والفواكه بين الحزام أن الأسعار غير ثابتة وذلك بحسب الوارد إلى السوق ونوعيته وجودته موضحاً الأسعار كالآتي: البطاطا 2400 – 2600، الخيار 2500 – 3000، البندورة من 2000 – 2200، باذنجان بلدي 4000 – 5000 والليمون من 7000 – 8000 والكوسا من 2500 – 3000 باذنجان المحشي 2500 – 3000 فاصوليا مبرومة 8000 وعيشة 11000.

أما الفواكه: الكرز 15000 – 25000 والدراق من 8000 – 12000 والخوخ 3000 – 4000 والبطيخ الأحمر 800 – 1000 والأصفر من 1500 – 1800 والإجاص من 8000 – 10000.

وأوضح رئيس لجنة سوق الهال في حمص أن العرض قليل والطلب قليل اذ أن تجار المفرق خفضوا كميات الشراء من السوق شكل ملحوظ وبنسبة تتجاوز 50 %، مشيراً إلى أن انحسار موجة الحر سيؤدي إلى تحسن توريد الخضار والفواكه إلى السوق ما سيسهم في انخفاض الأسعار.

اثر برس