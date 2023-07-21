سوريا على موعد مع موجة حرّ ثانية خلال الأسبوع القادم.. بما أوصت الأرصاد الجوية؟
توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن تستمر درجات الحرارة اليوم، أعلى من معدلاتها بنحو /3_6/ درجات مئوية ويكون الجو صيفياً حاراً وصحواً بشكلٍ عام، سديمياً شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
من الجمعة حتى الاثنين، تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو /5_7/ درجات مئوية في أغلب المناطق والجو شديد الحرارة وصحواً بشكلٍ عام، سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
من الثلاثاء حتى الخميس، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو /5_7/ درجات مئوية في أغلب المناطق والجو شديد الحرارة وصحواً بشكلٍ عام، سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
وحذرت مديرية الأرصاد من حدوث الحرائق في الغابات والمناطق الحراجية والأراضي الزراعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ومن التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال وقت الذروة خاصةً كبار السن والأطفال.
كما حذرت من ترك المواد القابلة للاشتعال في الأماكن المغلقة معرضة لأشعة الشمس بشكل مباشر، ومن الأجواء السديمية المغبرّة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
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