استئصال كتلتين بوزن 15 كغ من بطن مريض في طرطوس

في عمل جراحي ضخم ومثير للاستغراب، استُئصل من بطن مريض راجع الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس، كتلتين بوزن 15 كيلو غراماً.

وقال مدير مشفى الباسل الدكتور اسكندر عمار “راجع مريض (51 عاماً) المشفى بشكوى زيادة كبيرة ومتسارعة بحجم البطن خلال 4 أشهر مع أعراض آلام بطنية مبهمة وإمساك”، مؤكداً أنه على الفور أُجريت الاستقصاءات الشعاعية والمخبرية اللازمة وإجراء طبقي محوري للبطن والحوض مع حقن.

وأضاف عمار: “تبيّن وجود كتلة 21/22 سم واضحة الحدود جدارها سميك معززة للمادة الظليلة تحتوي مناطق كيسية في المراق الأيسر خلف البريتوان تحت تفرع الكلوي الأيسر وتمتد حتى الحفرة الحرقفية اليسرى، بالإضافة إلى وجود كتلة كبيرة ثانية واضحة الحدود مفصصة ذات كثافة شحمية تملأ القسم الأيمن من جوف البطن والحوض مزيحة للعرى المعوية نحو الأيسر ومجاورة أنسياً للأبهر والأجوف السفلي وتضغط الحالب الأيمن”.

وبيّن عمار أنه حُضّر المريض لعمل جراحي وإجراء الاستشارات اللازمة وتركيب دبل جي من قبل اختصاصي الجراحة البولية، ومن ثم أُجري شق ناصف أعلى وأسفل السرة وبالاستقصاء وجدت كتلة كبيرة في المراق الأيسر خلف البريتوان سُلخت عن مساريقا الكولون النازل والسين والأبهر واستئصالها كاملةً.



وتابع: “كما وجدت كتلة أخرى مفصصة كبيرة جداً تمتد من المراق الأيمن خلف البريتوان حتى الحوض سُلخت عن الكولون الأيمن والأمعاء والكلية اليمنى والحالب الأيمن والأبهر والأجوف واستئصالها كاملة، وإرقاء جيد إغلاق البريتوان الخلفي ووضع مفجرين في الحوض والمراق الأيمن وإغلاق طبقات أصولاً”.

وختم مدير مشفى الباسل الدكتور إسكندر عمار كلامه قائلاً: “وبعد الانتهاء من العمل الجراحي أُرسلت الكتلتين التي تزنان 15 كغ للتشريح المرضي، وبعد 4 أيام خُرّج المريض بحالة جيدة”.

أثر برس