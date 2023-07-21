الأهلي السعودي يكمل التعاقد مع رياض محرز

صحيفة "ذا أتلتيك" أفادت بأن الصفقة ستكلف الأهلي 30 مليون جنيه إسترليني (39.3 مليون دولار)

قالت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الجمعة إن النجم الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي أكمل انتقاله إلى الأهلي السعودي.

وذكرت قناة الإخبارية على تويتر "الجزائري رياض محرز لاعبا جديدا للنادي الأهلي قادما من بطل أوروبا مانشستر سيتي"، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

وكانت صحيفة "الرياضية" قد قالت قبل أيام: "توصل الأهلي إلى اتفاق نهائي مع رياض محرز، والتوقيع الرسمي سيكون بعد اجتيازه الفحوص الطبية، وسيلتحق مباشرة بمعسكر الفريق الخارجي".

وأفادت صحيفة "ذا أتلتيك" بأن الصفقة ستكلف الأهلي 30 مليون جنيه إسترليني (39.3 مليون دولار)

وكان الأهلي قد أعلن قبل أيام التعاقد مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، علمًا أن الفريق عاد لدوري المحترفين السعودي بعد موسم واحد من نزوله لدوري يلو.

وانضم محرز لمانشستر سيتي في 2018 مقابل 67 مليون يورو، وشارك مع السيتي في 236 مباراة سجل فيها 78 هدفًا وصنع 59، ونال معه الثلاثية الموسم المنقضي.