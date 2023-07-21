تجدد المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع

21-07-2023

تجدد المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع

تجددت المعارك الضارية في أنحاء متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم، ليل الخميس الجمعة، بين قوات الجيش و"الدعم السريع".

وأكدت القوات المسلحة في بيان لها عبر تويتر استمرارها في التعامل مع "الأهداف المعادية" داخل وخارج العاصمة.

وأفادت مصادر سودانية بأن مقاتلات حربية تابعة للجيش قصفت تجمعات لقوات "الدعم السريع" في أحياء شرقي الخرطوم.

وقال الجيش السوداني إن قواته اشتبكت مع قوات "الدعم السريع" أثناء تمشيط منطقة "أبوسعد" حتى محطة "الشقلة القديمة" وقتلت 12 عنصراً من مقاتليها.

وأضاف الجيش في بيانه أن قواته نصبت كميناً ناجحاً لعناصر "الدعم السريع" في منطقة "جبرة" أسفر عن مقتل 6 عناصر والاستيلاء على كميات من الأسلحة.

بالتزامن مع ذلك، اتهم الجيش السوداني، اليوم الجمعة، قوات "الدعم السريع" بقصف منطقتي "أركويت" و"الكلاكلة القبة" بقذائف الهاون، وإلصاق ذلك القصف بالقوات المسلحة، بحسب بيان.

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