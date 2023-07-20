اتفاقية خدمات جوية بين سورية و العراق

وقّعت سورية والعراق اليوم اتفاقية خدمات جوية تهدف إلى مواكبة آخر التطورات الحاصلة في مجال النقل الجوي شكلاً ومضموناً، وبما يتوافق مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني، وينعكس إيجاباً على حركة النقل الجوية بين البلدين.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب السوري المهندس باسم منصور مدير عام الطيران المدني السوري، وعن الجانب العراقي مدير عام الطيران المدني العراقي عماد عبد الرزاق عبد العلي.

وفي السياق ذاته بحث وزير النقل المهندس زهير خزيّم مع مدير عام الطيران المدني العراقي سبل تعزيز وتطوير اتفاقيات التعاون بين البلدين الشقيقين، والسعي إلى فتح آفاق أوسع في مجال حركة النقل الجوي، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

الوزير خزيّم أكد خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة أهمية التكاتف والعمل المشترك في مجال الربط الجوي وتطوير خدمات الملاحة وتبادل الخبرات والتعاون في مجال الأمن وسلامة الطيران وحركة النواقل الجوية بين البلدين، منوهاً بموقف العراق الداعم لسورية، حيث لم تنقطع الرحلات الجوية بين البلدين رغم كل ظروف الحرب والحصار والعقوبات المفروضة على سورية.

ودعا الوزير خزيّم إلى تعزيز العمل بين إدارتي الطيران المدني في البلدين لزيادة الرحلات الجوية وتحديث الاتفاقيات المبرمة وتذليل كل الصعوبات وتبسيط الإجراءات التي تخدم حركة النقل الجوي الثنائي.

بدوره أوضح عبد العلي سعي العراق إلى العمل الجاد نحو خلق مناخ يعزز الحركة الجوية ويزيد عدد الرحلات والمسافرين، ويبّسط إجراءات السفر بين البلدين، لافتاً إلى أن سورية تعد أحد أهم الوجهات الخارجية للعراق، وأنها كانت وما زالت بوابةً حيويةً واستراتيجيةً في عمل شركات الطيران العراقية، ولا بد من تعزيز وتطوير خطوات التعاون بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتجارية المشتركة.