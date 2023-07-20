الارجتين تحافظ على صدارة تصنيف فيفا الجديد.. وسورية بالمرتبة ٩٤

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" التصنيف العالمي للمنتخبات، اليوم الخميس، ولم يشهد التصنيف أي تغيير في المراكز العشرة الأولى.

وحافظ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم، على صدارة التصنيف في نسخته الجديدة، فيما بقي المنتخب الفرنسي ثانياً.

وخلال الفترة من صدور النسخة الماضية من التصنيف في حزيران/يونيو الماضي وحتى الآن، أقيمت 62 مباراة دولية، أسفرت عن تغييرات طفيفة في التصنيف.

صدارة أرجنتينية

ويعتلي المنتخب الأرجنتيني صدارة التصنيف برصيد "1843.73" نقطة، مقابل "1843.54" نقطة للمنتخب الفرنسي صاحب المركز الثاني.

وتأتي في المراكز من الثالث إلى العاشر على الترتيب منتخبات: البرازيل وإنجلترا وبلجيكا وكرواتيا وهولندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا.

تقدم منتخب المكسيك

واستفاد المنتخب المكسيكي من فوزه قبل أيام بلقب بطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف "أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي"، وتقدم مرتبتين إلى المركز الثاني عشر عالمياً.

ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى 1665 نقطة، بفارق تسع نقاط فقط خلف نظيره الأميركي، الذي حافظ على موقعه في المركز الحادي عشر بالتصنيف، رغم خروجه من الدور قبل النهائي للكأس الذهبية.

أفضل قفزة في التصنيف



وحقق المنتخب البنمي، الذي خسر نهائي الكأس الذهبية أمام نظيره المكسيكي، أفضل قفزة في هذه النسخة من التصنيف، حيث تقدم 12 مرتبة إلى المركز 45 عالمياً.

وعزز المنتخب اليمني بذلك، موقعه في المركز الرابع على مستوى اتحاد كونكاكاف، بعد منتخبات أمريكا والمكسيك وكندا.

أكبر تراجع



وفي المقابل، كان منتخب سانت كيتس ونيفيس صاحب أكبر تراجع في النسخة الجديدة من التصنيف، حيث تراجع تسع مراتب، إلى المركز 145 عالميا.

المنتخبات العربية



وعلى المستوى العربي، حافظ المنتخب المغربي على موقعه في الصدارة، كما حافظ على صدارة المنتخبات الإفريقية في هذه النسخة من التصنيف، رغم التراجع للمركز الرابع عشر عالمياً.

وتلاه على المستوى العربي، منتخبات: تونس والجزائر ومصر في المراكز 31 و33 و34 عالمياً.

الصدارة العربية آسيوياً



وحافظ المنتخب السعودي على صدارة المنتخبات العربية بالقارة الآسيوية رغم تراجعه للمركز 54 عالمياً، وتلته منتخبات قطر 59، والعراق 70، والإمارات 72، وعمان 73.

وفي باقي المراكز العربية على الترتيب، جاءت منتخبات: الأردن 82، والبحرين 86، وسوريا 94، وفلسطين 96.

يليها كل من: لبنان 100، وليبيا 127، والسودان 131، والكويت 137، واليمن 156، وجيبوتي 191، والصومال 196.