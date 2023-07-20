20-07-2023
توقيف شخصين أثناء قيامهما بسرقة ثمار الفستق الحلبي في ريف حماة
أثناء قيام دورية من شرطة ناحية صوران في ريف حماة بأداء المهام الموكلة إليها ليلاً في بلدة اللحايا التابعة لناحية صوران اشتبهت بشخصين يستقلان دراجة نـ.ارية وضبطت بحوزتهما كمية من ثمار (الفستق الحلبي) وألقت القبض عليهما وصادرت بندقية حربية كانت بحوزتهما، وتبين بأنهما يدعيان ( باسل . خ) و(أحمد . ج).
وبالتحقيق معهما بمركز الناحية اعترفا بإقدامهما على سرقة كمية من ثمار الفستق من إحدى الأراضي الزراعية أثناء عملهما بحراسة الأرض المذكورة وذلك بعد أن عرض عليهما أحد الأشخاص شراء الثمار المسروقة منهما.
تم حجز الدراجة المستخدمة بالسرقة ومصادرة البنـ.دقية الحـ.ربية وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.
وزارة الداخلية
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