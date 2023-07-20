تبريرات قرار تراخيص الأمبيرات بدمشق !

حول ما اثير بخصوص منح تراخيص لشراء الأمبيرات في عدد من أحياء دمشق، أوضح مدير الأملاك العامة في محافظة دمشق حسام الدين سفور في تصريح خاص للوطن ان ما تم منحه هو رخصة إشغال أملاك عامة لوضع مراكز توليد كهربائية لتخديم مناطق تجارية فقط من دون السكنية.

مضيفا: هي تبعا لذلك ليست رخصة لبيع الأمبيرات كما نوه بأن مدة الرخصة سنة فقط.

وعن آلية منح الرخصة قال سفور ا : إنها بحاجة إلى طلب خطي من صاحب العلاقة مرفقا به المواصفات الفنية المتعلقة بمركز التوليد الكهربائي (المولدة) ثم يدرس هذا الطلب من قبل لجنة مختصة، هذا ويقع على عاتق اللجنة مقارنة ودراسة المواصفات المقترنة مع الاشتراطات التي تم وضعها بموجب قرار صادر عن المكتب التنفيذي.

وأكد سفور انه في حال تمت الموافقة من اللجنة يحال الموضوع إلى لجنة أخرى مختصة بايجاد الأماكن المناسية، ليصار إلى إصدار الموافقة النهائية ويحصل على رخصة إشغال وفق القانون 27 لعام 2021.

وبين سفور أن ترخيص مراكز التوليد هو حالة مؤقتة لحين زوال الأسباب معتبرا أن هذا الترخيص يساعد في معالجة ظاهرة انتشار مئات المولدات في الشوارع العامة، كما يساعد في السلامة المرورية والبيئية.



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