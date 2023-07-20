أدونيس: لم يعد هناك محجبات في السعودية.. رأيت 4 فقط!

أثارت تصريحات الشاعر “أدونيس” خلال مقابلة إعلامية في مدينة طنجة المغربية، جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أشار إلى زيارته للمملكة العربية السعودية وتحدث عن موضوع الحجاب. قال إنه لم يرَ سوى أربع محجبات أثناء زيارته وأنهن اعتذرن عن ارتداء الحجاب وأكد أنهن غير مقتنعات به، بل يرتدينه احترامًا لآبائهن.

في مقطع مصوّر للمقابلة، صدم “أدونيس” الحضور المغربي بتصريحاته حول السعودية والنساء المحجبات فيها، حيث افتتحت المملكة أبوابها في ظل حركة الانفتاح الثقافي الجديدة التي يقودها ولي العهد “محمد بن سلمان”. ووصف السعودية في عهد الأخير بأنها خرجت من القبر وتغيرت تمامًا.

كما أكد أنه لاحظ عدم وجود حجاب في الفنادق والمطاعم والشوارع، واعتبر هذا تغييرًا كبيرًا واستقلالية دينية للبلاد.

بعد زيارته للمملكة بصحبة ابنته، أبدى دهشته من هذا التحول التاريخي، وصفه بأنه حدث مدهش بالنسبة له، حيث اعتبر أن المملكة كانت تشبه المقبرة في الماضي واليوم أصبحت من أجمل البلدان التي يمكن أن يزورها الإنسان.

وأوضح “أدونيس” أن النساء في السعودية لديهن الحرية في ارتداء الحجاب أو نزعه، حيث لا يُفرض عليهن ارتداؤه، ومن ترغب بارتدائه فهي حرة في اتخاذ هذا القرار. وأشاد بتلك السياسة الحكيمة التي تحترم حقوق المرأة وتمنحها الحرية في اتخاذ قرارها.

المستقلة