أول اجراء تركي بشأن زلزال اسطنبول المدمر!

350 ألف وحدة سكنية مقاومة للزلازل هي أحد الطرق التي سوف تتبعها تركيا لمواجهة زلزال إسطنبول المحتمل وفق ما كشفه وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، محمد أوزهاسكي، معلنا البدء في جعل مباني المدينة أكثر مقاومة للزلازل.

وحول المشروع، قال الوزير وفق صحيفة زمان التركية أن الحكومة تقدم الدعم المالي لإعادة بناء المنازل وتحويلها إلى مبان أكثر مقاومة للزلازل، وذلك بتوفير دعم مالي بقيمة 500 ألف ليرة تركية وقرض بدون فوائد بقيمة 500 ألف ليرة تركية للمواطنين الذين يريدون إعادة بناء منازلهم. كما سيتم تقديم دعم مالي بقيمة 250 ألف ليرة تركية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يرغبون في إعادة بناء مقرات شركاتهم.

وأوضح أن الحكومة تستهدف بناء 350 ألف وحدة سكنية في إسطنبول وفي مناطق احتياطية جديدة، والتي سيتم تحديدها بعناية لتلبية احتياجات السكان المختلفة، كما سيتم توفير الدعم اللازم لأصحاب العقارات الذين يرغبون في إعادة تأهيل المباني القائمة، مؤكدا أنه سيتم البدء في تنفيذ هذا المشروع في غضون عامين.

وأكد أوزهاسكي على أن تحويل المنازل والمباني المتضررة إلى مبان جديدة وآمنة هو أمر حيوي لتحسين الحياة في المدن وتخفيف الأضرار الناجمة عن الزلازل، داعيا الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى التعاون لتحقيق هذه الأهداف وتحسين الحياة في المدن التركية.