سوريا تكافح لاحتواء الحرائق

20-07-2023

سوريا تكافح لاحتواء الحرائق

قال مسؤول في الدفاع المدني إن رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حرائق غابات مستعرة في أنحاء الريف بوسط البلاد مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

بينما صرح رئيس المركز المحلي لحماية الغابات أمجد حماد لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن حريقا اندلع في أرض زراعية عامة بمحافظة حماة في وسط البلاد، حيث تعمل فرق الإطفاء على منع امتداده إلى المناطق المحيطة.

وقال رئيس الدفاع المدني بالمنطقة، إن حريقًا آخر اندلع في مناطق زراعية بمحافظة حمص المجاورة، مضيفًا أن فرق الدفاع المدني تجد صعوبة في احتوائه؛ بسبب “التضاريس الجبلية الوعرة”.

وأفادت إذاعة “شام إف.إم” بأن عائلات من قرية المرانة فرت مع اقتراب الحريق من منازلها.

وذكرت الوكالة الرسمية أن درجات الحرارة ارتفعت ست درجات مئوية عن المتوسط ​​في جميع أنحاء البلاد،الثلاثاء 18/7/2023، مع هبوب رياح نشطة و”سحب شديدة الحرارة”.


وبلغت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في مدينة تدمر القديمة بمحافظة حمص، وسجلت 39 في العاصمة دمشق، وجعل انقطاع الكهرباء المتكرر من الصعب على العائلات تبريد الهواء.

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