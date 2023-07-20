ضغوط داخل مجلس النواب الأمريكي لإنهاء حالة الطوارئ في سوريا

قدم نواب جمهورين سلسلة قرارات للمطالبة بالتصويت على إنهاء حالات الطوارئ طويلة الأمد، في عدة دول على رأسها سورية ، ووفقاً لما ذكرته وكالات الأناء فقد تقدّم نواب جمهوريون بطلب داخل مجلس النواب الأمريكي، لإنهاء حالة الطوارئ وتخفيف العقوبات على “أعداء” الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

بالمقابل رفض مجلس النواب بأغلبية ساحقة المطالب التي تقدم بها أربعة نواب جمهوريين هم: لورين بوبيرت، ومات جايتز، وبول جوسار، وإيلي كرين ، وشملت المطالب كلاً من سورية واليمن وليبيا والعراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويعود الإعلان عن حالات الطوارئ الأمريكية في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى عهد الرئيسين السابقين جورج بوش الابن، وباراك أوباما.

وسبق أن عارضت إدارة دونالد ترامب “حالات الطوارئ” في تلك الدول، إلا أنها لم تنجح بتمرير مطالبها في مجلس النواب.

وتدعم إعلانات الطوارئ تلك فرض عقوبات على الأنظمة الأجنبية، التي تصنفها واشنطن على أنها “عدوة” لها.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلنت في مايو/ أيار الماضي عن تمديد حالة الطوارئ في سورية.

وهي المرة الثالثة التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ في سورية في عهد الإدارة الحالية ، وأرجعت السبب إلى سياسة دمشق وداعميها من الروس والإيرانيين.