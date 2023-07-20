الصفدي يحمل المبادرة العربية حول سوريا الى قطر

نقل عدد من وكالات الأنباء ، أخباراً عن زيارة لوزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، نحو العاصمة القطرية الدوحة، حاملاً فيها عدة ملفات، أبرزها الملف السوري.

وبدأت زيارة الصفدي لقطر، الأحد، التقى خلالها نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومسؤولين قطريين.

وجاءت زيارة الصفدي لقطر عقب زيارة أجراها لدمشق قبل أسبوعين، التقى خلالها الرئيس الأسد ومسؤولين آخرين ،وتبعها زيارة لتركيا التقى خلالها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته هاكان فيدان.

وتتمحور جولة الصفدي حول “المبادرة العربية” التي طرحتها بلاده للحل في سورية، والقائمة على مقاربة “خطوة مقابل خطوة” ، وخلال لقائه وزير الخارجية القطر، بحث الصفدي هذه المقاربة “بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254”.

كما ناقشا ضرورة تنفيذ “بيان عمّان” واتخاذ خطوات عملية لحل الملف السوري وتبعاته الإنسانية والأمنية والسياسية، وحل ملف اللاجئين السوريين.

وكانت معظم الدول العربية، باستثناء قطر والكويت، قد اتخذتا خطوات للتطبيع مع دمشق، بعد إجماع عربي على إعادته لمقعد سورية في الجامعة العربية.