هل سيتم توقيف بوتين بقمة البريكس؟

لم يحدد الكرملين ما إذا كان بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة دول البريكس التي من المقرر أن تنعقد في دولة جنوب أفريقيا الشهر المقبل ، وفي الوقت ذاته كشفت وثيقة نشرتها محكمة محلية في جنوب إفريقيا، أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا طلب من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأن من شأن ذلك أن يصل إلى حد إعلان الحرب.

رامابوسا وحسب ما نقله موقع عربي برس قال في رده إنه بدأ إجراءات مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 97 التي تنص على أن الدول بوسعها طلب عدم تنفيذ عملية اعتقال بسبب وجود مشكلات تحول دون ذلك ، كما ذكر رامابوسا أنه لن يتمكن من الإفصاح عن تفاصيل هذه الإجراءات.

وأردف رامابوسا في إفادته “لدى جنوب إفريقيا مشكلات واضحة في تنفيذ طلب لاعتقال الرئيس بوتين وتسليمه”، مشدداً أن روسيا “قالت بوضوح إن اعتقال رئيسها الحالي سيكون إعلاناً للحرب”.

من جانبه رفض المتحدث باسم رامابوسا التعليق، ولم يرد متحدث باسم المحكمة على طلب للتعليق.

و من المنتظر أن يحضر قمة البريكس جميع رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة، وتشمل الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم -وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا- وتقول المجموعة إنها تسعى إلى نظام عالمي ثنائي القطبية، ومنافسة تحالف الدول السبع الكبرى الذي يضم أكبر 7 اقتصادات في العالم