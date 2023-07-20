روسيا تتقدم على جبهة خاركيف ومقتل 730 جندياً أوكرانياً
قالت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء، "إن قواتها تقدمت بعمق كيلومتر وطول كيلومترين على طول خط الجبهة في منطقة خاركيف بشمال شرقي أوكرانيا"، مشيرة إلى سيطرتها على محطة قطارات مهمة في المنطقة.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها، "خلال النهار وصل تقدم الوحدات الروسية الى أكثر من كيلومتر في العمق وما يصل الى كيلومترين على طول الجبهة، كما سيطرت الوحدات على محطة مولتشانوفو"، الواقعة على بعد أقل من 20 كيلومتراً إلى الشمال من كوبيانسك.
وبيَّنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن وحدات من مجموعة القوات "الغربية" نفذت عمليات هجومية ناجحة في منطقة مسؤوليتها على محور كوبيانسك، وأضافت أنه "خلال يوم، تقدمت الوحدات الروسية بأكثر من كيلومتر في العمق وما يصل إلى كيلومترين على طول الجبهة، وسيطرت على محطة مولتشانوفو لسكك الحديد في مقاطعة خاركوف".
كما أشارت الوزارة في التقرير إلى أن الضربات الجوية ونيران المدفعية أصابت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وكيسلوفكا وبيريستوفوي في مقاطعة خاركيف ونوفوسيلوفسكوي في لوغانسك، إضافةً لتدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 103 بالقرب من قرية بيشانوي، في مقاطعة خاركوف.
وبحسب موقع روسيا اليوم، فقد بلغت خسائر أوكرانيا البشرية على المحاور كافة خلال يوم واحد حوالي 730 جندياً.
وكشفت الدفاع الروسية اليوم الأربعاء بأن قواتها شنت ليلاً ضربة مكثفة لمواقع الصناعة العسكرية والبنية التحتية للوقود ومخازن الذخيرة للجيش الأوكراني في منطقة أوديسا.
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