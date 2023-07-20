مشفى دمشق ينفي وجود حالات تسمم بالبطيخ الأحمر!

نفى المدير العام للهيئة العامة لمشفى دمشق “المجتهد” د.أحمد عباس ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالات صحية تراجع المستشفيات متضررة من أكل الجبس “البطيخ”.

إذ أكد د.عباس أنه لا يوجد حالات إسهال أو ارتفاع حرارة أو تعب جراء تناول الجبس الأحمر، قائلاً: “لم تراجع المشفى حتى هذه اللحظة أي حالة مرضية من جراء تناول الجبس”.

وشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي غايتها إقلاق راحة الناس، داعياً لمتابعة الأخبار الرسمية التي تنشرها صفحة وزارة الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن إحدى الصفحات نشرت قبل أيام منشوراً على “فيسبوك” قالت فيه: “ننصح بالابتعاد عن تناول البطيخ الأحمر فهناك عدد كبير من المراجعين في المشفى بشكايات الإسهال والحرارة والتعب كان بينهم قاسم مشترك هو تناول البطيخ من فترة قريبة جداً”.

يذكر أن للبطيخ فوائد عدة، وتناوله يعتبر مهم جداً لتعويض السوائل للجسم خلال فصل الصيف، كما يحتوي على كمية جيدة من الألياف مما يعزز الجهاز الهضمي ويحافظ على حركة الأمعاء منتظمة.

أثر برس