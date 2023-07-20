وزير الصناعة: الحكومة ملتزمة باستلام الشوندر من المزارعين

أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أن الحكومة ملتزمة باستلام محصول الشوندر السكري من الفلاحين الذين تعاقدوا على زراعته مع شركة سكر تل سلحب.

وبيَّنَ خلال تفقده اليوم جاهزية الشركة لاستلام المحصول ، أن المعمل من الناحية اللوجستية جاهز لاستلام إنتاج الفلاحين وتقطيعه وتجفيفه وتسليمه إلى المؤسسة العامة للأعلاف ، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل وبمعدل نحو 1500 طن ، وقد تستغرق عملية التجفيف الطبيعية مابين 15 ـ 30 يوماً.

كما التقى الوزير عدداً من المزارعين الذين عرضوا له معاناتهم من تضرر 60 بالمئة من المحصول نتيجة التأخر بقلعه ، مطالبين بتعويض خسائرهم وأكد لهم أن هذا الموضوع سيدرس من قبل اللجان المختصة.

من جانبه، أكد محافظ حماة محمود زنبوعه استعداد المحافظة التام لتقديم كل المستلزمات لإتمام عملية استلام الشوندر من المزارعين وتجفيفه وتسليمه للمؤسسة العامة للأعلاف، كوسائل النقل وتجهيز الساحات وغير ذلك.

وفي الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية أكد الوزير أن تفقد الشركة بهدف لمناقشة خطط تطويرها لإنتاج حديد القاج بسماكات مختلفة ، إضافة للقضبان المحلزنة أو العادية لما لذلك من أهمية قصوى لسورية في عملية إعادة الإعمار والبناء .

وبيَّنَ الوزير أنه تم إعادة تأهيل أفران الصهر بالشركة في العام 2017 من خلال تمويل وقرض من الحكومة الهندية ، وهي مستمرة بإنتاج البيليت المعدني.

من جانبه بيَّنَ المدير العام للشركة عبد الناصر مشعان ، أنه تمت مناقشة خطط تطوير الشركة مع الوزير خصوصاً معمل الدرفلة من أجل إنتاج قضبان التسليح ومقاطع الحديد الصناعي وغيرها.

إضافة لنظام الحوافز الذي يعد من أهم متممات الراتب ، والذي سيكون مردوده عالياً على عمال الشركة.

الوطن