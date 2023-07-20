اجتماع في اللاذقية لتنسيق التغذية بين الكهرباء ومياه الشرب

تركز اجتماع وزيرا الكهرباء المهندس غسان الزامل والموارد المائية الدكتور تمام رعد مع محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال وكوادر ادارية وفنية في المحافظة حول التنسيق بين الكهرباء ومؤسسة المياه لتحسين واقع التغذية بمياه الشرب في مناطق المحافظة كافة.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى المحافظة, تم الإتفاق على تعزيز برامج التغذية الكهربائية على محطات الضخ في المحاور التي تطلبها مؤسسة المياه ,وفق الإمكانيات والحاجة, وتأمين كميات مازوت اضافية لمجموعات التوليد في المناطق غير المعفية من التقنين.

وعرض مديرا مياه الشرب في وزارة الموارد المائية المهندس محمد الحج، ومؤسسة مياه الشرب باللاذقية المهندس محمد ميهوب عمل محطات الضخ ,والتغذية بمياه الشرب على المحاور الاساسية، والتي تشهد معاناة في ايصال المياه وتأخر بالضخ, والإجراءات المطلوبة لتحسين واقع التغذية سواء من حيث زيادة فترات التغذية الكهربائية أو عمل مجموعات التوليد على محطات الضخ, فيما أشار مدير الكهرباء المهندس جابر عاصي الى امكانية زيادة التغذية الكهربائية على عدد من المحاور لتامين تغذية كهربائية متواصلة على محطات الضخ وفق الحاجة التي تريدها مؤسسة المياه.

وأكد الوزير الزامل أن اجتماعنا اليوم يهدف الى تنسيق الجهود ووضع برامج تغذية متناسبة بين "شركة الكهرباء ومؤسسة المياه" على أن يتم التركيز فيها على تخفيض برنامج الإعفاء من التقنين الكهربائي بالمناطق التي تتوفر فيها مياه الشرب بشكل جيد، مع زيادة الاعفاءات لمحطات الضخ.

ولفت الوزير الزامل الى ان الوزارة ستعمل على زيادة مخصصات المحافظة من الكهرباء , لدعم قطاع المياه معربا عن أمله أن يسهم الواقع الجديد في تحسين تغذية مياه الشرب بمناطق المحافظة كافة.

من جهته لفت الوزير رعد إلى أن الوزارة وضعت تشخيصا لكل المشاكل المتعلقة بقطاع المياه, وأن مجموعة فنية من دمشق بالتنسيق مع كوادر مؤسسة المياه باللاذقية أجرت نمذجة على خطوط الشبكة من المصدر وصولا الى نهايات الخطوط وتعمل على تأمين عدادات لقياس كميات المياه على التفريعات والنقاط الاساسية والمراقبة ومعرفة مدى وكمية وصول المياه.

وقال: نحن وضعنا خطة كل سنة لتنفيذ شبكات جديدة للمياه في أحياء المدينة كافة ,تنفذ تباعا مع إلغاء الشبكات القديمة وهذه الخطة تتأثر بشكل كبير بتوفر الاعتمادات والتمويل اللازم لها..لافتا الى ضرورة تحديد المواقع الاكثر احتياجا للمباشرة باستبدال شبكاتها.

ودعا الوزير رعد الى مراقبة واقع مياه الشرب مع تحسن التغذية الكهربائية واعتماد اجراءات اخرى في حال عدم تحسنها عبر تقسيم خطوط التغذية بين الاحياء وزيادة اقطار الضخ مع رفع استطاعة بعض المضخات ضمن المدينة، مشيرا الى انه ضمن رؤية الوزارة نعمل على وضع أقصر برنامج لفترات توزيع المياه في المناطق المرتفعة وتحتاج الى مراحل ضخ متعددة.

وأكد المحافظ هلال أن الإجراءات الجديدة من شأنها تحسين الواقع المائي في معظم مناطق المحافظة، وتخفيف شكاوي المواطنين، مبينا ان المحافظة تنتظر ان تعطي هذه الإجراءات نتائجها الايجابية على ارض الواقع، وانها ستتابع واقع التنفيذ وصولا لمعالجة واقع مياه الشرب في كل المناطق.

كما تمت مناقشة سبل تعزيز الوارد المائي في المناطق التي تحتاجها ..واجراءات المباشرة فيها مع إعطاء التسهيلات المطلوبة لتنفيذها.

وعرض اعضاء المكتب التنفيذي واقع التغذية الكهربائية في مناطق المحافظة وحالة التغذية بمياه الشرب في المناطق سواء من حيث مدة وصول المياه وتواترها والأثر التقنين الكهربائي في ايصال المياه الى عدد من المناطق.

حضر الاجتماع مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية المهندس عيسى حمدان ورئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب واعضاء المكتب التنفيذي فراس السوسي ودريد مرتكوش وبشار نديم أسد ومدير الموارد المائية المهندس فراس حيدر.