وفد من الجامعة العربية إلى واشنطن لإطلاق حوار استراتيجي!

ذكرت وسائل إعلام عربية إن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أو الغيط توجّه أمس الثلاثاء، على رأس وفد رفيع من الجامعة العربية إلى واشنطن، لإطلاق حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة.

وذكرت المصادر أن أبو الغيط طار إلى واشنطن لإطلاق حوار استراتيجي مع الإدارة الأمريكية، حيث من المقرر أن يعقد لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يتناول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحول هدف الزيارة، أفاد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأنه من المقرر أن يلتقي أحمد أبو الغيط مع بلينكن لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة التي تهم الجانبين، سواء في مجال السياسة والأمن أو المجالات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة.



وأشار رشدي، إلى أن العلاقات الإيجابية والمميزة التي تربط واشنطن بالدول العربية تعدّ أساساً قوياً يمكن البناء عليه للارتقاء بالعلاقات بين الطرفين، العربي والأمريكي، خلال المرحلة المقبلة.

وذكر الدبلوماسي العربي أن زيارة أبو الغيط ستشمل إجراء محادثات موسعة بين وفد الأمانة العامة للجامعة العربية وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية يعود الهدف منها إلى تبادل الرؤى حول النزاعات والقضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهـ.ـاب.

بدورها، قالت مصادر إعلامية مصرية حول الزيارة إنها ستكون للتشاور حول التطورات الراهنة عربياً ودولياً وكيفية تعزيز الجهود لاحتواء الأزمات بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

كما سيتم تناول سبل تطوير وتعزيز العلاقات في المجالات المختلفة بين الجانبين تجسيداً لحرص الجامعة العربية على التعاون والتفاعل مع القوى العالمية ذات التأثير بما ينعكس ايجابياً على المصالح العربية، بحسب المصادر.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت انتقدت قرار الجامعة العربية بعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة قبل أشهر، وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية حينها إن واشنطن تعارض عودة سوريا إلى الجامعة العربية ولكن تتفهمها.