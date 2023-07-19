تفاصيل العدوان "الإسرائيلي" على دمشق

دوت انفجـارات عنـيفة في سماء العاصمة دمشق ليل الثلاثاء - الأربعاء، جراء عـدوان "إسرائيلي" استهدف نقاطاً في محيط العاصمة بصـواريخ أُطلقت من أجواء الجولان السوري المحـتل.

وقال مصدر عسـكري سوري إن العـدوان وقع في حوالي الساعة الثانية عشرة وخمس وعشرون دقيقة بعد منتصف الليل، حيث انطلقت رشقات صـاروخية من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة بعض النقاط في محيط دمشق.

وأشار المصدر إلى تصدي الدفاعات الجوية لصـواريخ العدوان، مؤكداً إسقاط معظمها، وأضاف "أدى العـدوان إلى إصابة عسـكريين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية".

في سياق ذلك، نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تبين اندلاع النيران في مواقع استهدفها العـدوان غرب العاصمة دمشق، كما تمّ تداول مقاطع فيديو لتصدي صـواريخ الدفاع الجوي للصواريخ المعـادية.

من جانبه، نفى مصدر في دمشق أن يكون تمّ استهداف مطار دمشق الدولي خلال العـدوان، مشيراً إلى سقوط بقايا صاروخ معادٍ على طريق المطار، جرى إسقاطه من الدفاعات الجوية السورية.

وكان الاحـتلال الإسـرائيلي شنّ عـدواناً على مواقع في ريف حمص الجنوبي في 3 تموز الحالي، وأدى العــدوان حينها إلى احتراق كازية مدنية، بحسب المصدر العسكري، فيما سقط صاروخ دفاع جوي سوري في مستوطنة للاحتلال أثناء ملاحقته للطائرات التي نفذت العدوان من الأجواء اللبنانية.

وسبب الصـاروخ السوري الذي أُطلق من قاعدة دفاع جوي في شمال حمص حالة من الارتباك في كيان الاحتلال، حيث توقفت حركة الطيران في "مطار بن غوريون"، ووقعت خسائر مادية في مدينة رهط "مكان سقوط الصـاروخ" في النقب جنوب فلسطين المحتلة.