اخصائية جلدية تنصح ببعض الإجراءات الوقائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة

تؤثر كتلة حارة على 7 بلدان عربية من بينها سوريا، اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري، وسط تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس، حيث عُرف لارتفاع المتوقع باسم "القبة الحرارية"، وسوريا تقع على أطرافها، وفق مختصين.

وحول الإجراءات اللازمة للتخفيف من حدة الشمس والحرارة وتأثيراتها، في ظل انعدام الكهرباء ووسائل التبريد، نصحت الأخصائية الجلدية الدكتورة "هيفاء حنينو" "تجنب التعرض لأشعة الشمس إلا في حال الضرورة، خاصة في ساعات الذروة بين الساعة العاشرة صباحاً و الرابعة عصراً".

وأكملت "حنينو": "و في حال ضرورة التعرض يفضل ارتداء ألبسة قطنية خفيفة، واستخدام قبعات حاجبة للشمس أو استخدام الشمسية، وتطبيق الواقي الشمسي المناسب على الأماكن المكشوفة من الجسم مع تكرار تطبيقه كل ٤ ساعات".

وشددت الأخصائية على "الاستحمام بالماء البارد لتخفيف حرارة الجسم، وإزالة العرق مع التنشيف الجيد لتجنب أمراض الصيف الناتجة عن الرطوبة، مثل الإصابات الفطرية و الدخنيات (الحرارة)".

وحول مايسببه التعرض للشمس، قالت "حنينو": "يعاني بعض الأشخاص من (الاكزيما، اكزيما تأتبية ، جفاف) بسبب الحرارة و التعرق، كما قد يصاب البعض بحروق الشمس والكلف و قد يتفاقم حب الشباب بسبب أشعة الشمس".

وحذرت الإخصائية الجلدية من "التشميس (الجلوس تحت الشمس بقصد البرونزاج) في هذه الفترة، كما لفتت لضرورة الإكثار من شرب الماء والمشروبات الباردة و تناول الخضار و الفواكه الطازجة".

كما نصحت "حنينو": "بالإقلال من المشروبات الحاوية على الكافيين، لأنها تسبب إدرار البول و زيادة احتمالية الإصابة بالتجفاف، وتجنب المأكولات الدسمة و الحارة الحاوية على الكثير من التوابل لأنها تساهم برفع درجة حرارة الجسم".

وفضّلت "حنينو" البقاء داخل المنزل بأماكن مهواة بشكل جيد، وتجنب كبار السن الخروج من المنزل، والإكثار من شرب السوائل والماء".

أمّا بالنسبة للأطفال وحديثي الولادة، تحدّثت الإخصائية عن "عدم تعريضهم لأشعة الشمس بشكل مباشر وابقاءهم داخل المنزل بغرفة جيدة التهوية، وإلباسهم ألبسة قطنية خفيفة، كما يجب تحميمهم بشكل يومي وإعطائهم حاجتهم من السوائل، وفي حال إصابتهم بالدخنية (الحرارة) يجب استخدام المستحضرات الجلدية المبردة المناسبة".

يشار إلى أن المديرية العامة للأرصاد الجوية حذرت من حدوث الحرائق في الغابات والمناطق الحراجية والأراضي الزراعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ومن التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال وقت الذروة خاصةً كبار السن والأطفال.

كما نبهت لعدم ترك المواد القابلة للاشتعال في الأماكن المغلقة معرضة لأشعة الشمس بشكل مباشر، ومن الأجواء السديمية المغبرّة التي تؤثر على مدى الرؤيا الأفقية ومرضى الجهاز التنفسي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

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