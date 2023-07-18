تسريب بيانات آلاف من موظفي المخابرات الأمريكية والألمانية

تسرّبت بيانات 5600 موظف من المخابرات الأمريكية والألمانية، بسبب برنامج لمكافحة الفيروسات، وفق ما نقلته صحيفة "دير شبيغل الألمانية".

وقالت الصحيفة، إن الموظفين الذين تسربت بياناتهم في الولايات المتحدة وألمانيا استخدموا برنامج لمكافحة فيروسات.

كما بينت تسريب بيانات عناصر من وكالة الأمن القومي ووزارة العدل والـ "إف بي آي" في الولايات المتحدة.

إضافة إلى تسريب بيانات عناصر من الشرطة الجنائية وجهاز مكافحة التجسس والمخابرات في ألمانيا.

وظهرت أيضاً بيانات لوكالات حكومية من هولندا والمملكة المتحدة وإقليم تايوان الصيني.

والموظفون تمّ تسجيلهم جميعاً على منصة أمان تكنولوجيا المعلومات "فيروس توتال" المملوك لشركة "ألفابيت كوربوريشن" التي تمتلك أيضاً محرك بحث غوغل.

الجدير بالذكر أن أسماء وعناوين البريد الإلكتروني لموظفي هذه الوكالات والمنظمات فقط هي التي تمّ تسريبها.