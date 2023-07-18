بوتين يتوعد بردّ قاس على هجوم جسر القرم

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرد القوي على استهداف "جسر القرم" معبراً عن استياءه الكبير حيال ذلك.

جاءت هذه التصريحات بعد الانفجارات التي هزت جسر كيرتش الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم صباح أمس الاثنين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "جسر القرم تعرض لهجوم إرهـ.ـابي"، وتوعد بالرد الروسي وأوضح "روسيا سترد على هجوم جسر القرم ووزارة الدفاع تعد مجموعة خيارات".

وأضاف، "جسر القرم تعرض لأضرار كبيرة نتيجة الهجوم الأوكراني".

وأمر الرئيس الروسي بفتح تحقيق مفصل بشأن الهجوم على جسر القرم، مؤكداً أنه "يريد مقترحات جدية بشأن ضمان سلامة العبور على جسر القرم".

كذلك وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستئناف الحركة على جسر القرم بأسرع وقت ممكن.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن تفجير الجسر في القرم أسفر عن مقتل شخصين على الأقل في حصيلة أولية لانفجارات هزت جسر كيرتش الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم، في وقت مبكر من صباح الاثنين، بينما توقفت حركة المرور على الجسر، وفقا لتصريحات مسؤولين روس وأخرين عينتهم روسيا.

وكانت حصيلة سابقة نقلتها وكالة أنباء الروسية تحدثت عن إصابة طفل من جراء "حالة طوارئ" على الجسر، فيما تحدثت وكالات أخرى عن استئناف الحركة الطبيعية للجسر.