نفوق عدد كبير من الفروج والدجاج البياض بسبب الحر

كشف رئيس لجنة مربي الدواجن في اتحاد غرف الزراعة السورية نزار سعد الدين عن نفوق نسبة كبيرة من الفروج الحي والدجاج البياض نتيجة موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد حالياً وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، مشيراً إلى أن نسبة النفوق في قطعان الفروج وصلت لحدود 20 بالمئة وفي الدجاج البياض وصلت لحدود 11 بالمئة، موضحاً بأنه من أجل تقليل حالات النفوق خلال موجة الحر الحالية نحتاج لحوالي 17 ساعة وصل للكهرباء من أجل التهوية ولتشغيل المولدات وهذا الأمر غير متوافر.

و بين سعد الدين أنه نتيجة ازدياد نسبة النفوق وخوفاً من ارتفاع النسبة بشكل أكبر نشهد زيادة في عرض الفروج في السوق الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعره رغم ارتفاع أسعار الأعلاف خلال اليومين الماضيين بنسبة تقارب 12 بالمئة إذ إن سعر كيلو الذرة الصفراء ارتفع من 3850 ليرة إلى 4300 ليرة كما ارتفع سعر كيلو كسبة فول الصويا من 9800 إلى 10500 ليرة، لافتاً إلى أن نسبة العرض حالياً أكبر من نسبة الاستهلاك المنخفضة بسبب ضعف القوة الشرائية.



وأشار إلى أنه نتيجة موجة الحر الشديدة تكبد مربو الدواجن خسائر كبيرة ونخشى أن تخرج مستقبلاً نسبة كبيرة منهم عن التربية، لافتاً إلى أنه ليس هناك أي مؤشر إيجابي يبشر باستمرار المربين في عملية التربية باعتبار أن حوامل الطاقة غير متوافرة وأسعار الأعلاف في ارتفاع جنوني متواصل.

ولفت إلى أن كيلو الفروج الحي يكلف المربي اليوم 20 ألف ليرة ويباع للمسالخ بسعر 16 ألف ليرة أي إن خسارة المربي بكيلو الفروج 4 آلاف ليرة وهذا الرقم كبير، متوقعاً أن يرتفع سعر الفروج خلال فترة قريبة نتيجة انخفاض الإنتاج بسبب بدء خروج نسبة من المربين عن التربية.



وعن استجرار البيض من قبل فرع المؤسسة السورية للتجارة بدمشق أكد أن مربي الدواجن ملتزمون بالمبادرة التي أعلنت عنها لجنة الدواجن في اتحاد غرف الزراعة خلال شهر حزيران الماضي والتي تنص على تزويد فرع المؤسسة السورية للتجارة بدمشق بمادة البيض من المربين مباشرة دون حلقات وساطة إضافة إلى تزويد السوق بالمادة، مشيراً إلى أن تكلفة صحن البيض اليوم أكثر من 33 ألف ليرة ويباع للسورية للتجارة بسعر أقل من 29 ألف ليرة وسبب الخسارة في سعر مبيعه عدم إمكانية تخزينه في ظل عدم توافر الكهرباء اللازمة لتبريد البيض.



هذا وأعلن فرع المؤسسة السورية للتجارة بدمشق أمس عن استجرار كميات من البيض، وتوزيعها على مجمعات وصالات ومراكز البيع التابعة للفرع بسعر 29 ألف ليرة سورية للصحن الواحد، وذلك بالتعاون مع لجنة مربي الدواجن واتحاد غرف الزراعة.



وأوضح فرع السورية للتجارة أن هذا الإجراء يهدف لتحقيق خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدخل الإيجابي لضبط الأسعار وانسياب السلع وعدم احتكارها من بعض التجار

الوطن