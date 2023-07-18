استثمار لصناعة 150 ألف لوح طاقة شمسية في سوريا سنوياً

أعطت هيئة الاستثمار السورية، موافقة استثمار لمشروع صناعة ألواح الطاقة الشمسية في المدينة الصناعية بعدرا، بكلفة تقديرية تفوق 81 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف لوح، سنوياً.

ووفق صفحة رئاسة مجلس الوزراء، فإن المشروع يهدف إلى إنتاج ألواح شمسية عالية الجودة وبأسعار مناسبة تلبي الطلب المتزايد عليها محلياً وتخفض الكميات المستوردة منها.

وذكرت أن هذه الإجازة تأتي في ظل التشجيع لإقامة مشاريع توليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة وسعي الهيئة إلى توفير تجهيزات ومستلزمات هذه المشاريع.

يشار إلى أن الإعلان عن المشروع يأتي في ظل واقع كهربائي سيء يعيشه المواطن السوري، بسبب ساعات التقنين الطويلة في البلاد المتزامنة مع ارتفاع درجات الحرارة.