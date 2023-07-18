تدريبات سورية - روسية تحاكي هجوماً كيـميائياً

نشرت حسابات تابعة لنشطاء ميدانيين صوراً لتدريبات عســكرية تجريها قوات سورية - روسية، تحاكي مواجهة هجوم بأسلـحة كيمـيائية، وفق ما بينت الصور.

وقالت الحسابات إن "وحدات من الجيش السوري بالمشاركة مع قوات روسية أجرت عمليات قتـالية في بيئة كيميائية معقدة وصعبة".

وأشارت إلى تصريح سابق لمدير المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين حول تسليم الولايات المتحدة ذخائر لمواد سـ.ـامة لفصائل في "قاعدة التنف"، تحضيراً للقيام باستفزازات وشيكة باستخدام أسلحة كيمـ.ـاوية.

وقال ناريشكين قبل أسبوعين: "القوات الأمريكية قامت بتسليم صواريخ برؤوس حربية كيماوية لفصيل (جيش سوريا الحرة)، حيث تم تشكيل لجنة استخبارات مشتركة أمريكية بريطانية هناك، وهي في الواقع بمنزلة مقر للسيطرة على أنشطة المقاتلين في جنوبي سوريا".

ويشهد الشرق السوري منذ وقت قريب نشاطاً أمريكياً متزايداً، حيث أرسلت واشنطن مؤخراً تعزيزات، تضمنت أنظمةـ.ـ صـ.ـواريخ ونظم حـرب إلكتروينة وسط توقعات بـ "مواجهة بالوكالة" بين موسكو وواشنطن، بحسب تقارير إعلامية.

ويتحدث المسؤولون الأمريكيون عن "عـ.ـدائية متزايدة" من الجانب الروسي الذي تحرّشت طائراته في الآونة الأخيرة بالطيران الأمريكي الحربي في سماء سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن طائرات مسيرة أمريكية اقتحمت أجواء منطقة في شمال سوريا، كانت تجريها فيها تدريبات عسكرية "سورية - روسية" مشتركة.