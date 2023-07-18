الاحتلال يعترف بسيادة المغرب على "الصحراء الغربية"

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، تعيين ملحق عسكري في المغرب، تزامناً مع اعتراف "تل أبيب" بسيادة الرباط على "الصحراء".

وأعلن المغرب الاثنين أن الاحتلال الإسرائيلي اعترف بسيادته على الصحراء وأن "تل أبيب" تدرس فتح قنصلية في مدينة الداخلة بالمنطقة المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال #الصحراء.

وقال الديوان الملكي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس تلقى اليوم رسالة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "تتضمن قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".

وأضاف الديوان الملكي أن نتنياهو أكد "أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة".

ويُعد النزاع على إقليم الصحراء من أقدم النزاعات في العالم، إذ ضمه المغرب إليه عام 1975 عقب انسحاب الاستعمار الإسباني منه.

وتأسست جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر بعد ذلك بعام لترفع السلاح في وجه المغرب وتطالب بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات والذي يُعتقد بأنه يحوي مكامن نفطية.

في السياق ذاته، أعلن جيش الاحـ.ـتلال الإسرائيلي، الإثنين، في بيان تعيين ملحق عسكري بالمغرب في خطوة وصفها بـ"التاريخية"، سترفع "مستوى تطور العلاقات الأمنية بين الدولتين".

و"سيقيم الملحق العسكري في الرباط وسيتولى مهمة تطوير وتعزيز كافة العلاقات الأمنية مع المغرب، على أن يتولى رسمياً المهمة في الأشهر المقبلة"، حسب ذات البيان.

ووصف الجيش الخطوة بأنها "تاريخية في إطار العلاقات العربية ودولة إسرائيل مع تعيين الملحق العسكري الأول في المملكة المغربية"، وفق ذات المصدر.

