بوتين يسخر من سياسي أوروبا ؟!

في تعليق منه على تصرفات الكثير من السياسيين الأوروبيين المتعلقين كلياً بتوجيهات الولايات والمستعدين لتنفيذ كل أوامرها، سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تصرفات هؤلاء السياسيين.

وقال الرئيس بوتين في مقابلة تلفزيونية: “يبدو لي أحياناً أن السياسيين الأوروبيين سيفعلون أي شيء يقال لهم من الطرف الثاني من المحيط الأطلسي”، مشدداً على أنه وصف الوضع بالضبط كما يبدو بالنسبة له.

وأضاف الرئيس الروسي: “لو قالوا غداً للسياسيين الأوروبيين: لقد قررنا شنقكم جميعاً، فسيقومون بخفض عيونهم إلى الأسفل وسيحاولون التعبير عن جرأتهم بطرح سؤال واحد فقط: هل سيتم شنقنا بحبال من الإنتاج الوطني؟”.

وتابع الرئيس قوله: “ولكن حتى في هذه الحالة سيكون الفشل مصيرهم وسيصابون كما أعتقد بخيبة أمل. لأن الأمريكيين على الأغلب سيصرون على استخدام حبال من إنتاج صناعاتهم”.