مجموعة طاقة شمسية مهر إحدى الفتيات في طرطوس

في ظل الانقطاع الطويل للكهرباء، سجّلت عروس في طرطوس، مجموعة طاقة شمسية مهراً لها كمقدّم غير مقبوض في عقد الزواج، ما يعطي الزوجة الحق بالمطالبة باستلام المجموعة بأي وقت، تحت طائلة سجن الزوج.

وأكد المحامي غسان حسن أنه تم تسجيل مقدّم مهر مجموعة طاقة شمسية كاملة، حيث حددت العروس عدد الألواح الشمسية بـ 8 ألواح، بالإضافة لنوعها، ونوع “الإنفيرتر” والبطارية الليثيوم، مبيناً أن العروسين اتفقا على هذا المهر سابقاً.

وأضاف حسن: رغم تركيب الزوج لمجموعة الطاقة الشمسية في منزل “الزوجية” إلا أنه تم تسجيل مقدّم المهر بأنه غير مقبوض، ما يترتب عليه حق الزوجة بالمطالبة باستلام المجموعة بأي وقت، وفق ما تم ذكره في عقد الزواج تحت طائلة الحبس والحجز، فيما تم تسجيل مؤخّر المهر 5 مليون ل.س.

وأشار حسن إلى ارتفاع قيمة المهور في سوريا عامة، نتيجة تدني قيمة العملة والوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة، حيث بات عدد كبير من الفتيات وذويهن يشترطون في كتابة عقد الزواج، تسجيل القطع الذهبية (أساور، خواتم، أطواق، حلق) بالغرامات ما يحافظ على قيمتها من الذهب الذي يشهد ارتفاعاً متزايداً، إضافة لظاهرة تسجيل المهر بالليرة الذهبية لضمان حقوق المتزوجة واعتبارات أخرى كتأخير تجهيز المنزل أو عند سفر الأزواج، نتيجة لانخفاض قيمة الليرة السورية المتكرر.

وأشار حسن إلى أن هذه المهور لم تكن متداولة في الساحل، حيث كان يتم الاتفاق على تسجيل أثاث المنزل كمهر في عقد الزواج.

ولفت حسن إلى التعديل الذي طرأ على قانون الـحوال الشخصية عام 2021، الذي يمنح الزوجة حق المطالبة بتعديل المهر نظراً للتغييرات التي تطرأ على قيمة المهر المبرم قبل سنوات، وإثر ذلك، يحق تعديل المهر حسب السلطة التقديرية الممنوحة له.

وأكد حسن أنه بعد رفع دعوى تعديل المهر يتم إرسال كتاب إلى البنك المركزي لمعرفة سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، والمطالبة بالتعديل، مبيناً أن القاضي الشرعي لا يمنح الزوجة الرقم كاملاً بموجب فرق سعر الصرف، وإنما يتم رفعه وتحديده على ألا يتجاوز مهر مثيلاتها من الفتيات.

اثر برس