123 جريحاً نجحوا في امتحانات الثانوية العامة

أعلن مشروع جريح الوطن أن 158 جريحاً من مختلف نسب العجز تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية العامة الدورة الأولى، نجح منهم 123 متقدماً، 105 في الفرع الأدبي، و18 في الفرع العلمي.

وأوضح المشروع في صفحته على موقع فيسبوك أن المجموع الأعلى بالفرع الأدبي حازه الجريح قاسم سعيد من محافظة اللاذقية بحصوله على 2594 درجة، في حين نال العلامة الأعلى بالفرع العلمي الجريح مجد الغفير من محافظة دمشق بحصوله على 2627 درجة.

وأشار المشروع إلى أن الجرحى الذين لم يحالفهم الحظ بتحقيق الدرجات التي يطمحون إليها، سيكون باستطاعتهم خوض الدورة الثانية التي ستجري خلال آب المقبل، وتحسين معدلهم ومضاعفة فرص الوصول إلى الاختصاصات الجامعية التي يريدونها.